Bruno Henrique faz terapia e já pensa no pós-carreira: “Busco autoconhecimento”

Em meio aos gols, a liderança dentro do grupo do Palmeiras e o foco no futebol, Bruno Henrique já pensa em seu futuro. Frequentador de sessões de terapia há quase quatro anos, o meio-campista se questiona em relação ao que fará depois de encerrar a carreira de atleta.

“Isso (a terapia) foi muito bacana para poder me conhecer melhor, eu me conhecendo melhor foram surgindo várias coisas que comecei a pensar. Dentro delas, uma coisa era o pós-carreira. Porque jogador de futebol vive praticamente dentro de uma bolha. Você começa a pensar sobre o que vai acontecer no futuro, o que estou fazendo de bom, o que estou agregando na minha vida”, disse à OTB TV, canal no YouTube da empresa que agencia sua carreira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A partir da reflexão sobre o futuro vinda da terapia, Bruno Henrique começou a buscar conhecimento visando preparar o terreno para o momento em que pendurar as chuteiras, mas sem perder o foco principal: o futebol.

“Dentro disso, comecei a ler bastante, estudar para buscar no futuro uma profissão que vai me agregar, assim como o futebol agrega hoje. Já estou começando a me preparar para isso, paralelamente ao futebol. Claro que estou 100% focado no futebol, mas nós jogadores temos tempo e oportunidade para fazer isso, de buscar conhecimento, de estar com pessoas que vão agregar aprendizados”, disse.

“É isso que procuro fazer, estar sempre evoluindo como pessoa, aprendendo as coisas que eu não sei ainda e estar com pessoas que vão me ajudar nesse processo, pessoas do bem, de caráter. É mais ou menos isso que eu faço, dando continuidade à minha terapia e ao meu autoconhecimento”, finalizou.