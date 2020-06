Bruno Henrique e Raphael Veiga treinam em casa: veja imagens

O Palmeiras montou um cronograma de trabalhos a distância durante a pandemia de covid-19, já que o elenco não pode frequentar a Academia de Futebol. Nesta segunda-feira, por meio de seu perfil no Twitter, o clube publicou imagens dos trabalhos remotos.

O volante Bruno Henrique e o meia Raphael Veiga trabalharam dentro de casa, enquanto o atacante Rony realizou as atividades ao ar livre. Na dinâmica elaborada pelo Palmeiras, da Academia de Futebol, os preparadores físicos mostram por videoconferência como os exercícios devem ser executados.

“O treino está sendo muito bom, intenso e importante para nós, jogadores, que não estamos podendo treinar no CT”, declarou Rony. “Acredito que esse treinamento vai ajudar muito quando pudermos voltar à rotina normal”, acrescentou o recém-chegado.

O Palmeiras não entra em campo desde 14 de março, data do empate sem gols contra a Inter de Limeira, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) e seus afiliados decidiram retomar as atividades apenas após o aval das autoridades sanitárias municipais e estaduais.