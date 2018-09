Bruno Henrique e Borja não vão a campo e Palmeiras faz mistério

A escalação do Palmeiras para o jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque, é um mistério. Nesta terça-feira, a imprensa teve acesso a apenas 15 minutos das atividades comandadas por Luiz Felipe Scolari na Academia de Futebol e, durante este período, Bruno Henrique e Borja não foram ao gramado.

O volante sofre com um edema no sóleo (panturrilha), enquanto o colombiano tem uma lesão de grau um no mesmo local. Bruno Henrique, porém, ao contrário do companheiro, trabalhou em campo na segunda-feira e fez exercícios físicos pesados acompanhado do preparador Omar Feitosa.

Diante do mistério que vem sendo feito por Felipão, especialmente antes das partidas decisivas, a dupla, entretanto, não está descartada. Uma provável formação tem Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique (Jean ou Lucas Lima) e Moisés; Dudu, Willian e Borja (Hyoran).

Desfalques certos são Gustavo Scarpa, Felipe Melo e Deyverson. O meia segue fazendo tratamento de uma inflamação no calcâneo, enquanto os outros dois estão suspensos.

Este será o confronto de ida da Copa do Brasil – a volta será no dia 26 de setembro, no Mineirão. O gol fora de casa não é considerado um critério de desempate para definir o finalista. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos.

