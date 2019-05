Bruno Henrique celebra triunfo e minimiza discussão com rival

Com uma vitória sobre o Botafogo, alcançada na tarde deste sábado, o Palmeiras manteve o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. O volante Bruno Henrique, titular no Estádio Mané Garrincha, celebrou o triunfo e minimizou sua discussão com Cícero.

O primeiro tempo da partida disputada em Brasília não teve oportunidades claras de gol. Na etapa complementar, com ajuda do VAR, o árbitro Paulo Roberto Alves Junior marcou pênalti de Gabriel sobre Deyverson e o zagueiro Gustavo Gomez definiu a vitória do Palmeiras.

“O Botafogo está fazendo um grande campeonato. É um time muito bom taticamente e foi um grande jogo. Nossa equipe se comportou muito bem. Criamos várias oportunidades, tivemos volume de jogo e ficamos muito felizes pela vitória merecida”, disse Bruno Henrique ao Premiere.

Durante o segundo tempo, o meio-campista palmeirense discutiu asperamente com o experiente Cícero. Na saída do gramado, questionado sobre o assunto, Bruno Henrique tratou de minimizá-lo e disse ver o episódio como algo corriqueiro no futebol.

“A discussão é normal, natural. Acontece, mas fica aqui dentro do campo”, resumiu Bruno Henrique. “Os dois estão de cabeça quente. Houve outras confusões também e não tem nada demais, não. Faz parte do jogo”, acrescentou o volante.

Com 16 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o time defendido por Bruno Henrique duela com o Sampaio Corrêa pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque.