Bruno Henrique busca recuperar tempo perdido na disputa pela posição

Bruno Henrique teve um início de temporada complicado no Palmeiras, porém terá a oportunidade de brigar por uma vaga como titular a partir de agora. O Verdão enfrenta o Guarani, nesta quinta-feira, e o volante deve ser titular no jogo do Allianz Parque.

Na segunda partida do Palmeiras na Copa Flórida, contra o New York City FC, Bruno Henrique foi substituído com dores logo no início do jogo. Foi identificada uma lesão no adutor da coxa direita do jogador, que ficou de fora dos primeiros compromissos do Verdão no Campeonato Paulista.

Depois de se recuperar, Bruno Henrique entrou no segundo tempo da vitória sobre a Ponte Preta. Na sequência, contra o Mirassol, o volante também entrou em campo na etapa complementar e participou do segundo gol do Verdão no ano, ao dar a assistência para Raphael Veiga marcar.

Com as lesões de Marcos Rocha e Mayke, Gabriel Menino deve ser utilizado na lateral-direita contra o Guarani e, assim, a tendência é que Bruno Henrique ganhe a primeira oportunidade como titular em partidas oficiais no ano.

Para o jogador, é fundamental mostrar serviço em campo. Isso porque a concorrência para a posição de volante no Palmeiras é grande e Vanderlei Luxemburgo tem promovido um rodízio nas duplas que atuam. Além de Bruno Henrique, o treinador tem à sua disposição Ramires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Patrick de Paula.

Desde que chegou ao Verdão, em 2017, Bruno Henrique já disputou 141 partidas pelo Alviverde e marcou 26 gols. No ano passado, o volante foi o capitão da equipe em diversos jogos.

Depois de seis rodadas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras está na segunda colocação do grupo B, com 13 pontos somados. A partida contra o Guarani, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), será a segunda do Verdão no Allianz Parque após a implementação do gramado sintético.