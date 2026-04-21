Brasileirão sub-20: veja onde assistir aos jogos de Palmeiras, Corinthians e São Paulo

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 começa para Palmeiras, Corinthians e São Paulo nesta quarta-feira. Confira, a seguir, informações e onde assistir aos duelos.

Palmeiras x Vasco

Onde assistir: UOL Esporte (YouTube)

Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quarta, às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). A bola rola para um confronto direto de líder e vice-líder da competição nacional.

Com 16 pontos, as Crias da Academia ocupam o primeiro lugar, ainda invictos, com cinco vitórias e apenas um empate. Já o Cruzmaltino aparece na segunda posição, com um ponto a menos e cinco triunfos e uma derrota até aqui.

Criciúma x Corinthians

Onde assistir: TV Tigre (YouTube)

O Corinthians terá pela frente o Criciúma, às 15h, no CT do Criciúma, em Criciúma (SC). O Timão é o último time dentro da zona de classificação para as quartas de final, em oitavo lugar, com nove pontos ganhos. O Criciúma, por sua vez, ocupa a 14ª posição, com apenas seis pontos.

Sub-20 encerra preparação para duelo contra o Athletico-PR pelo Brasileiro! A partida acontece nesta quarta-feira (22), às 15h, no CAT do Caju, em Curitiba (PR). Saiba mais: https://t.co/S41y8zRfrt 📸 Gerson Nichollas / São Paulo FC#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/zSdJehwbr0 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 21, 2026

Athletico-PR x São Paulo

Onde assistir: Furacão TV (YouTube)

O São Paulo visita o Athletico-PR às 15h, no CT do Caju, em Curitiba (PR). O Tricolor Paulista aparece no décimo lugar da classificação, com um ponto a menos que o Corinthians, que abre o G8. Enquanto o Furacão é o nono, com os mesmos oito pontos.

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