Borja valoriza empenho e projeta manter briga em três frentes

Com uma vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, alcançada na noite deste domingo, o Palmeiras reduziu a vantagem do São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da partida disputada na Arena Condá, o centroavante Miguel Borja valorizou o empenho do time e projetou manter a briga em três frentes.

Com um gol de cabeça marcado por Hyoran após passe de Felipe Melo, o Palmeiras inaugurou o marcador no primeiro tempo. Na etapa complementar, com assistência de Hyoran, o colombiano marcou seu 18º gol na temporada. A Chapecoense ensaiou uma reação por meio de Rafael Thyere, sem sucesso.

“Primeiro, glória a Deus pela vitória. O time brigou sempre e saímos felizes”, disse o centroavante, generoso com os companheiros. “Não foram só o Borja ou Hyoran, que fizeram os gols. Foi o time todo, que correu muito. Parabéns a todos”, acrescentou, em entrevista ao Premiere.

Com 40 pontos, seis a menos do que o líder São Paulo, o Palmeiras figura no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. O vasto elenco dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari ainda disputa as semifinais da Copa do Brasil e as quartas da Copa Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Vamos tentar estar sempre brigando pelas três competições. Sabemos que não é fácil. É muito difícil ganhar as três, mas vamos tratar de seguir trabalhando. O professor está fazendo as trocas e estamos bem todos, graças a Deus”, disse Borja, artilheiro do Palmeiras em 2018.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o ascendente Atlético-PR, no Allianz Parque. Suspensos, o zagueiro Luan, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Hyoran são desfalques certos.