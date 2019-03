Borja sente problema no joelho em treino de reapresentação do Palmeiras

Miguel Borja foi motivo de preocupação do Palmeiras nesta quarta-feira. No treino de reapresentação da equipe na Academia de Futebol, o colombiano sentiu um problema físico durante o aquecimento e precisou de atendimento médico no gramado.

O incômodo do centroavante aconteceu quando ele esticou a perna direita para dar um chute para cima durante o aquecimento dos atletas, único período que teve a presença da imprensa liberada.

Imediatamente, Borja caiu no gramado e solicitou atendimento médico. O médico Pedro Pontin avaliou o joelho direito do atleta e espirrou um spray na região. Observado por Luiz Felipe Scolari, o camisa 9 retornou em seguida às atividades.

Além de Borja, participaram do treinamento os jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos diante do Novorizontino, nesta terça-feira, no Pacaembu. O colombiano, que em 2018 recusou saídas para a China e o México, agora é alvo de sondagens do Montreal Impact, dos Estados Unidos.

Miguel Borja tem 99 partidas pelo Palmeiras e já marcou 33 gols. Ele é o sexto estrangeiro que mais balançou as redes pelo clube, e se tornou o colombiano com mais tentos vestindo o manto verde branco, ultrapassando recentemente o compatriota Muñoz.

