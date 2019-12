Borja projeta títulos pelo Junior e manda recado em português

O Palmeiras definiu o empréstimo de Miguel Borja ao Junior Barranquilla neste sábado. Por meio do perfil oficial do novo clube no Twitter, o centroavante colombiano falou pela primeira vez como reforço e, curiosamente, encerrou a entrevista com um recado em português.

“Isso já é uma realidade. Só falta assinar e que possamos nos vestir de tubarão”, disse Borja em alusão ao mascote do Junior Barranquilla. “Depois, compartilhar as alegrias no estádio, como eu fazia de fora. Feliz e espero trabalhar muito forte para ser campeão”, completou o torcedor do clube.

O Junior Barranquilla não precisará pagar para contar com Miguel Borja por empréstimo até o dia 31 de dezembro de 2020, mas o acordo com o Palmeiras envolve uma série de exigências, entre elas a compra de 50% dos direitos econômicos caso o atleta marque 22 gols ou dispute 73% dos jogos.

“Muito grato a Deus por essa grande oportunidade. Esperamos cumprir os objetivos que temos para 2020 e que, com a ajuda de Deus, possamos conquistar muitos títulos”, disse Borja. “Quero fazer uma boa pré-temporada e aguardar pela estreia com o Junior. Tomara que seja com gol e que a bênção de Deus esteja sobre nós”, acrescentou.

Borja passou três temporadas no Palmeiras e, na rápida entrevista ao canal oficial do Junior Barranquilla, mandou um recado em português. Após pronunciar o bordão “Junior tu papá”, popular entre os torcedores, o centroavante colombiano disse: “Tamo junto, galera!”.

Na contratação mais cara de sua história, o Palmeiras desembolsou R$ 32,8 milhões por 70% dos direitos econômicos de Borja em 2017. Em 112 partidas pelo Palmeiras, o centroavante colombiano marcou um total de 36 gols – nesta temporada, discreto, anotou apenas seis vezes em 25 confrontos.