Borja presenteia James Rodríguez com camisa do Palmeiras

James Rodríguez pode vestir verde nesta segunda-feira. Companheiro do camisa 10 na seleção colombiana, Miguel Borja presenteou o compatriota com uma camisa do Palmeiras personalizada para o meia do Bayern de Munique.

James, aliás, tem uma história interessante envolvendo o Maior Campeão do Brasil. Quando tinha 17 para 18 anos e atuava pelo Banfield-ARG, o colombiano foi observado por Jorginho Cantifas, então auxiliar de Muricy Ramalho no Verdão.

Quem busca essa dupla no aeroporto? pic.twitter.com/1sPX8Eohmz — Bruno Calió (@b_calio) 25 de junho de 2018

Depois de ver o jovem atuar, porém, decretou que não poderia ser contratador porque James era uma “bolinha” (em referência à sua forma física). Cerca de um ano após esta avaliação palmeirense, James foi vendido para o Porto. Depois, teve passagens por Monaco (FRA), Real Madrid (ESP) e agora Bayern de Munique (ALE).

Borja é o único representante do Verdão na Copa do Mundo da Rússia. No último domingo, ele viu do banco Yerry Mina abrir placar para a boa vitória colombiana contra a Polônia, por 3 a 0 – James Rodríguez deu duas assistências.