Borja minima reclamação ao sair e valoriza vitória do Palmeiras

Em meio à festa do Palmeiras pela importante vitória de 2 a 0 sobre o Colo-Colo, uma cena ‘negativa’ chamou a atenção. Ao ser substituído, ainda com o Verdão ostentando uma vantagem mínima, Borja deixou o campo balançando a cabeça negativamente. Já no banco de reservas, o colombiano seguiu reclamando.

“É normal (deixar o campo irritado), a cabeça estava um pouco quente. Sempre quero fazer gol, mas eu estava lá para trabalhar pelo meu time. O primeiro gol saiu de uma roubada de bola minha, então vamos seguir trabalhando para fazer mais gols”, disse o camisa 9.

Ao final da partida, Borja deixou o campo conversando com Felipão. O centroavante é o artilheiro da Libertadores com oito gols em nove jogos, números que ajudam o Palmeiras a ter 100% de aproveitamento fora de casa no torneio.

“Sempre quero fazer gol, em treinamentos, o tempo todo. Mas em primeiro vem o grupo. Estamos perto de jogar uma semifinal. É normal sair insatisfeito se não fiz gol, mas trabalhei pelo time. Está tudo beleza (risos)”.

“O Colo-Colo é um time forte. Fizemos o gol com cinco, seis minutos e eles ficaram um pouco nervosos. É trabalho do time todo que está jogando bem. A cabeça tem de estar no lugar certo para passarmos à semifinal. Estamos perto de estar na semifinal”, completou.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 18h, para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 26ª Rodada do Brasileirão-2018. A partida de volta diante do Colo-Colo acontece no dia 3 de outubro, no Allianz Parque.