Borja embala com artilharia do Paulista e trinca em clássicos

O colombiano Miguel Borja, contratação mais cara da história do Palmeiras, viveu uma temporada decepcionante em 2017. Neste ano, bancado pelo técnico Roger Machado, o centroavante embala como artilheiro do Campeonato Paulista após marcar nos três clássicos estaduais.

Pela fase classificatória do Campeonato Paulista, Borja anotou contra o Santos e repetiu a dose diante do São Paulo. Na primeira final do torneio, disputada no último sábado, o colombiano anotou o único gol do jogo em Itaquera e completou a trinca.

De volta após desfalcar o Palmeiras nas três rodadas anteriores do Estadual, o jogador da seleção colombiana voltou em grande estilo ao substituir Keno. Além de fazer o gol da vitória no Derby, mostrou atenção ao desenvolvimento do jogo, roubou bolas e contribuiu na recomposição.

Com sete gols, Miguel Borja já tem o posto de artilheiro do torneio estadual praticamente assegurado. Em 2018, ele contabiliza oito gols em 12 partidas com a camisa do Palmeiras e está cada vez mais próximo de superar a marca de 2017 (10 gols em 43 partidas).

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O colombiano balançou as redes na primeira rodada da Copa Libertadores ao anotar diante do Junior Barranquilla, na Colômbia. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Allianz Parque, Borja pode melhorar seu retrospecto diante do peruano Alianza Lima.

Em busca do primeiro título pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o colombiano será titular no duelo decisivo contra o Corinthians, marcado para as 16 horas (de Brasília) de domingo, também no Allianz Parque. Com um empate, o time alviverde ganha o Campeonato Paulista.