Borja é convocado e desfalcará o Palmeiras contra o Grêmio

O centroavante Miguel Borja, do Palmeiras, foi convocado neste sábado para defender a seleção colombiana nos amistosos contra os Estados Unidos, em 11 de outubro, e Costa Rica, no dia 16. Sendo assim, o camisa 9 desfalcará o Verdão no duelo com o Grêmio, previsto para o dia 14, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro jogador chamado que atua no futebol brasileiro é o meia-atacante Yimmi Chará, do Atlético-MG. Portanto, ele não poderá defender o Galo no clássico contra o América-MG, marcado para o dia 13, na Arena Independência. Já o volante Gustavo Cuellar, do Flamengo, não foi convocado desta vez.

Artilheiro do Palmeiras na temporada com 18 gols, Borja deve iniciar o confronto com o Cruzeiro neste domingo, no Pacaembu, entre os reservas. No meio de semana, o colombiano foi titular diante dos mineiros pela Copa do Brasil, mas foi substituído no intervalo após uma atuação apagada no primeiro tempo.

A lista de convocados da seleção colombiana foi definida pelo técnico interino Arturo Reyes, enquanto a federação do país procura um substituto para o argentino José Pekerman. Astros do futebol europeu, como James Rodríguez, do Bayern de Munique, Falcao Garcia, do Monaco, e Juan Cuadrado, da Juventus, foram chamados.

Abaixo, veja os convocados da seleção colombiana: