Borja celebra gol “especial” e evita falar sobre força do Palmeiras

O atacante Miguel Borja marcou pela primeira vez em um clássico com a camisa do Palmeiras na tarde do último domingo. Autor do segundo gol no triunfo sobre o Santos, alcançado no Estádio Palestra Itália, o colombiano celebrou o feito e evitou falar se considera o time alviverde o melhor do Brasil.

Borja marcou diante do Santos no começo da etapa complementar. Em jogada individual pelo meio, Willian partiu para cima da marcação, mas adiantou um pouco a bola. O centroavante colombiano completou com um chute preciso, no canto esquerdo do goleiro Vanderlei.

“É especial, porque todo jogador sonha em fazer gol em clássico. É uma benção de Deus. Fiquei muito feliz e minha família, também. Todos fomos felizes para a casa”, contou Borja, autor de 12 gols em 48 partidas pelo Palmeiras, em entrevista à TV Globo.

Entre os 12 clubes grandes do Brasil, o Palmeiras é o único que mantém uma campanha com 100% de aproveitamento na temporada. Questionado se o time comandado pelo técnico Roger Machado é atualmente o melhor do País, Miguel Borja preferiu desconversar.

“Nós estamos trabalhando para fazer história e para desempenhar no campo. Que vocês falem do time, nós não podemos falar. Só sabemos que há uma família muito unida e que estamos trabalhando todos os dias para melhorar”, declarou o centroavante.

Prestes a completar um ano de Palmeiras, Miguel Borja vem melhorando seu português. Em São Paulo, além de jogar futebol ao lado do pequeno filho Samuel, de três anos de idade, o centroavante gosta de passar o tempo livre andando de jet-ski.

O elenco palmeirense inicia a preparação para a sexta rodada do Campeonato Paulista na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol. Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, na condição de visitante, o time alviverde volta a campo para encarar o Mirassol.