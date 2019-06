Borja acompanha jogo de beisebol e troca camisa com amigo colombiano

Miguel Borja com um taco e uniforme de beisebol? Aconteceu neste final de semana, em que o atacante colombiano curte sua folga nos Estados Unidos.

O camisa 9 foi a um jogo do Atlanta Braves e trocou camisas com o compatriota Julio Teherán, arremessador do time de beisebol. O perfil da equipe de esporte americano publicou uma série de imagens do palestrino, além de um vídeo do jogador.

Borja, assim como todos os demais jogadores do Palmeiras, está de folga até o dia 24 deste mês, quando deverá se reapresentar para os treinos na Academia de Futebol.

O único atleta do plantel alviverde que segue em ritmo normal é Gustavo Gómez, que serve a seleção paraguaia na Copa América. Borja, que defendeu a Colômbia na última Copa do Mundo, desta vez não foi convocado.