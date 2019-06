Bolsonaro afirma que Palmeiras será bicampeão mundial em 2019

Nesta quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Palmeiras será bicampeão mundial nesta temporada. A declaração foi feita durante o anúncio da assinatura de um novo contrato que dará R$ 2,5 milhões ao Comitê Paralímpico.

“Em especial aos palmeirenses, lembrem-se que o Palmeiras, neste ano, será bicampeão mundial. Quem me disse isso foi o presidente Mizael (Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro)”, afirmou Bolsonaro, considerando o título da Copa Rio de 1951, vencido pelo Verdão, como o primeiro Mundial Interclubes da história.

No ano passado, Jair esteve na festa do Palmeiras campeão brasileiro, no Allianz Parque, e chegou a erguer a taça em campo ao lado dos atletas palestrinos, que bateram o Vitória por 3 a 2. Ainda envolvendo o Verdão, o presidente foi motivo de comparação com o técnico Luiz Felipe Scolari há cerca de dois meses.

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comparou as dificuldades da gestão do governante do PSL com o desafio enfrentado pelo treinador alviverde. “O presidente está parecendo o Felipão. Está fazendo os mesmos ajustes que o Felipão fez no ano passado: deu certo e vai dar certo”, afirmou, em cerimônia para celebrar cem dias de governo. “Todos nós precisamos nos reinventar”.

Entretanto, deixando de lado as relações com o atual campeão nacional, Bolsonaro vestiu a camisa do Flamengo na tribuna do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, quando acompanhou o duelo com o CSA. Sergio Moro, junto com Jair, também vestiu o uniforme rubro-negro.