Blackstar pode procurar Flamengo ou Corinthians caso Palmeiras recuse patrocínio

A empresa Blackstar International Limited está oferecendo ao Palmeiras uma oferta de patrocínio que gira em torno de R$1,4 bilhão, e o clube, que já conta com cerca de R$78 milhões anuais da Crefisa, está analisando a proposta. No entanto, de acordo com o jornalista Eduardo Ohata, do Yahoo, caso o Alviverde não aceite a oferta, a empresa pode oferecer o patrocínio para Flamengo ou Corinthians.

Rubnei Quicoli, representante da Blackstar, se reuniu nesta terça-feira com Alexandre Zanotta e Gesner Guiguet, diretores do Verdão, e avaliou o encontro como animador, embora já tenha avisado que pode procurar outros clubes.

“A preferência é do Palmeiras, que pode manter o patrocínio da Crefisa, não tenho interesse que saia do clube…Mas para o caso de o acerto não sair, já estou conversando com pessoas ligadas ao Corinthians e Flamengo. Avisei que primeiro quero terminar a conversa com o Palmeiras, então vamos aguardar”, declarou.

O diretor-financeiro da Blackstar disse também que se reuniu com “um desembargador conselheiro do Corinthians” que estava com Andrés Sanchez. Posteriormente, contudo, afirmou que não conversou pessoalmente nem com o presidente do Corinthians e nem com Rodolfo Landim, novo mandatário do Flamengo.

A Blackstar oferece ao Palmeiras um patrocínio de dez anos que inclui pagamento de R$ 1 bilhão na assinatura do contrato, parcelas fixas anuais de 5 milhões de dólares (totalizando cerca de R$ 197 milhões) e um fundo de emergência também no valor fixo total de R$197 milhões.

