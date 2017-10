Bernard prefere o Galo em possível volta, mas não descarta Palmeiras e São Paulo

Bernard pode estar a caminho do futebol brasileiro. Nesta terça-feira, o meio-campista concedeu entrevista ao Sportv e falou sobre o interesse de Palmeiras e São Paulo em seu futebol, mas deixou clara sua intenção de acertar com o Atlético-MG em caso de retorno ao país.

“Lógico que pelo Atlético eu tenho um carinho enorme, eu tenho preferência em voltar por tudo o que eu conquistei, foi um clube que me deu oportunidade de mostrar o meu valor, o meu futebol. É lógico que eu tenho essa preferência. Mas não dá para saber. Vai que também eles, num futuro próximo, às vezes não esperam aquilo de mim, ou não esperam que eu possa render dentro do clube. Então eu acho que o atleta de futebol tem que estar sempre preparado para novas metas, novos objetivos. Como eu disse antes, jogador não pode fechar porta em nenhum lugar. Interesse é sempre bem-vindo”, afirmou o atleta.

Bernard tem vínculo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até a metade de 2018. Assim, poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do final deste ano, o que faz o interesse das equipes brasileiras se tornar ainda maior.

“Difícil falar sobre o futuro. O Shakhtar tem interesse na renovação de contrato. Existem outros clubes também interessados. Mas acho que é o momento de ter a cabeça no lugar. É uma situação que envolve muitas pessoas… Em renovação tanto de contrato quanto de transferência. Meus amigos, meus pais, meus empresários. O momento é de ter tranquilidade, inteligência, e escolher o melhor para mim neste futuro bem próximo”, completou.

Na terça-feira, Bernard foi decisivo na importante vitória de virada do Shakhtar Donetsk sobre o Feyenoord por 2 a 1, em Roterdã, pela Liga dos Campeões. No duelo pelo Grupo F, o brasileiro anotou os dois tentos da equipe ucraniana, que soma seis pontos após três partidas na chave.