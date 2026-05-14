Benedetti deixa o campo com dores no tornozelo e vira preocupação no Palmeiras

O zagueiro Benedetti voltou a ter chance no Palmeiras após quase um mês. Titular na goleada por 4 a 1 sobre o Jacuipense na noite desta quarta-feira, ele torceu o tornozelo direito já no fim da partida, disputada no Estádio do Café, em Londrina (PR), e precisou deixar o campo logo em seguida.

O lance em questão aconteceu já aos 46 minutos da segunda etapa. Sendo assim, o Verdão ficou os segundos finais do duelo sem a Cria da Academia. Benedetti tentava acompanhar Sidney na jogada, quando virou o tornozelo direito. Ele levantou, saiu de campo mancando e foi atendido pelos médicos do clube já fora das quatro linhas.

Benedetti havia estado em campo pela última vez no dia 19 de abril, quando entrou na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele ficou à disposição de Abel Ferreira nas últimas seis partidas, mas não saiu do banco de reservas até ser utilizado contra o Jacuipense.

Nesta temporada, ele tem dividido as atenções com o sub-20. O jogador disputou nove jogos pelas categorias de base, incluindo Brasileiro e Libertadores, e foi usado por Abel Ferreira no time principal seis vezes, três como titular.

Contra o Jacuipense, Benedetti formou a dupla de zaga com Gustavo Gómez, no primeiro tempo, e Murilo, na etapa final. Bruno Fuchs é outra opção na zaga, mas virou desfalque nos últimos dias após sofrer uma lesão na coxa direita durante o treino de segunda-feira.

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