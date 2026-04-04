Bahia x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo da 10ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste domingo de Páscoa para manter sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Bahia, pela décima rodada. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Saiba onde assistir ao jogo.
Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo?
- TV: Premiere (pay-per-view)
Como chega o Bahia?
O Bahia briga na parte de cima da tabela e ocupa o terceiro lugar, com 17 pontos, dois a menos que o segundo colocado. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni voltou a vencer na competição na última quarta-feira ao bater o Athletico-PR por 3 a 0, com gols de Everaldo (duas vezes e Luciano Juba).
Como chega o Palmeiras?
O Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e lidera a competição com 22 pontos, três a mais que o vice-líder Fluminense. Na última rodada, que marcou o retorno da competição após a data Fifa, o Verdão venceu o Grêmio por 2 a 1, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com dois gols de Marlon Freitas.