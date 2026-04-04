Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo neste domingo de Páscoa para manter sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Bahia, pela décima rodada. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Onde assistir ao vivo?

TV : Premiere (pay-per-view)

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Como chega o Bahia?

O Bahia briga na parte de cima da tabela e ocupa o terceiro lugar, com 17 pontos, dois a menos que o segundo colocado. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni voltou a vencer na competição na última quarta-feira ao bater o Athletico-PR por 3 a 0, com gols de Everaldo (duas vezes e Luciano Juba).

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e lidera a competição com 22 pontos, três a mais que o vice-líder Fluminense. Na última rodada, que marcou o retorno da competição após a data Fifa, o Verdão venceu o Grêmio por 2 a 1, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), com dois gols de Marlon Freitas.

Estatísticas

O Palmeiras tem um aproveitamento de 81% no Campeonato Brasileiro. São sete vitórias, um empate e uma derrota, além de 17 gols marcados e oito sofridos. Enquanto o Bahia, que também briga pelas primeiras posições, registra um aproveitamento de 70%, com cinco vitórias, dois empates e uma derrota na competição.

Bahia na temporada

Jogos : 21

: 21 Vitórias : 15

: 15 Empates : 4

: 4 Derrotas : 2

: 2 Gols pró : 46

: 46 Gols contra : 21

: 21 Artilheiro: Willian José, com seis gols

Palmeiras na temporada

Jogos : 21

: 21 Vitórias : 16

: 16 Empates : 2

: 2 Derrotas : 3

: 3 Gols pró : 36

: 36 Gols contra : 8

: 8 Artilheiro: Flaco López, com nove gols

Histórico do confronto entre Bahia e Palmeiras

O retrospecto geral aponta para um favoritismo do Palmeiras, que venceu 28 dos 57 confrontos contra o Bahia na história. O Tricolor de Aço, por sua vez, registra 12 triunfos. Além disso, as equipes empataram 17 vezes. Num recorte recente, o Verdão também leva vantagem. Nos últimos dez jogos, foram cinco vitórias, três derrotas e dois empates.

Contudo, a equipe paulista não vence os baianos há duas partidas. O Bahia venceu os dois últimos compromissos, válidos pelo Brasileirão de 2025, ambos por 1 a 0.

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Prováveis escalações

O técnico Rogério Ceni não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe diante do Palmeiras. No momento, ele segue apenas com os desfalques de Kanu, Ronaldo e Ruan Pablo, entregues ao Departamento Médico. No último jogo, contou com retorno de Everton Ribeiro, que deve seguir entre os titulares.

Do outro lado, o técnico Abel Ferreira, que retorna de suspensão, ganhou mais um desfalque: Jefté, com lesão na coxa direita. Vitor Roque, se recuperando de dores no tornozelo esquerdo, deve seguir fora mais uma vez. Por outro lado, Gómez, que ficou apenas no banco após voltar da seleção paraguaia deve retomar a titularidade na zaga.

🔴🔵⚪ Provável escalação do Bahia

Léo Vieira; Acevedo (Gilberto), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo (Willian José).

Técnico: Rogério Ceni

Desfalques: Kanu (transição física), Ronaldo e Ruan Pablo (lesionados)

🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques : Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita), Vitor Roque (dores no tornozelo esquerdo) e Paulinho (recondicionamento físico)

: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita), Vitor Roque (dores no tornozelo esquerdo) e Paulinho (recondicionamento físico) Retorno: Abel Ferreira

Arbitragem de Bahia x Palmeiras

Árbitro : Lucas Casagrande (PR)

: Lucas Casagrande (PR) Assistentes : Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Ficha técnica

🔴🔵⚪ Bahia x Palmeiras 🟢⚪

Competição : Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (10ª rodada) Data : 5 de abril de 2026 (quinta-feira)

: 5 de abril de 2026 (quinta-feira) Horário : às 19h30 (de Brasília)

: às 19h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Próximos jogos

Bahia

Jogo : Mirassol x Bahia

: Mirassol x Bahia Competição : Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (11ª rodada) Data e hora : 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

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