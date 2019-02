‘Azarado’ nos Derbys e de contrato renovado, Bruno Henrique tenta melhorar retrospecto

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Bruno Henrique não costuma ter sorte em Derbys. Neste sábado, às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, ele disputará, provavelmente como titular, seu primeiro clássico contra o Corinthians após ter seu contrato renovado até o final de 2023. Feliz com a ampliação do vínculo, o camisa 19 espera manter o clima positivo após o duelo.

Ex-jogador do Corinthians, o volante já disputou sete clássicos vestindo a camisa alvinegra, com três derrotas, três empates e apenas uma vitória. Com o manto palestrino, ele perdeu quatro jogos e também venceu apenas um. Portanto, o atleta venceu apenas dois Derbys em 12 disputados.

Um destes, inclusive, já custou alguns meses de paz de Bruno Henrique com a torcida do Palmeiras. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017, o volante cometeu pênalti infantil em Guilherme Arana e que foi convertido por Jadson, na vitória alvinegra no Allianz Parque.

O erro, somado a uma cobrança desperdiçada na decisão por pênaltis contra o Barcelona de Guayaquil, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores no mesmo e que resultou a eliminação palestrina fez com que o atleta fosse muito criticado pela torcida. No início de 2018, inclusive, o volante chegou a ser vaiado no Allianz Parque.

Na última temporada, porém, especialmente com Luiz Felipe Scolari no comando, o capitão palestrino reencontrou seu futebol, é o principal capitão do elenco palestrino, foi peça fundamental na conquista do decacampeonato brasileiro e teve o nome ventilado em diversas oportunidades para ser convocado para a Seleção Brasileira.

O sucesso fez crescer o assédio chinês pelo atleta, e o Tianjin Teda estava disposto a pagar a multa rescisória de 6 milhões de euros para contratar o volante. O atleta, porém, recusou a oferta de R$ 1,7 milhão mensal para assinar com a equipe asiática. Ele soma 87 jogos e 18 gols pelo Maior Campeão do Brasil.