Avô de Victor Luis é encontrado em rodoviária após mais de 24h desaparecido

O avô do lateral Victor Luis, do Palmeiras, foi encontrado na noite desta quarta-feira, após mais de 24h desaparecido. O atleta avisou via redes sociais Anízio Ferreira Telez estava na Rodoviária do Tietê.

“Queria agradecer a todos vocês e dar uma notícia boa. Meu avozinho foi encontrado, graças a Deus. Está um pouquinho abatido, sujo, foi encontrado na Rodoviária Tietê. Quero agradecer a todos os veículos de imprensa, a todos os times, sem exceção e rivalidade. Quero agradecer de coração mesmo pela força que vocês deram, pelas mensagens de apoio e pelas pessoas que ajudaram na busca. Acredito ainda mais na humanidade, o quão forte somos juntos, que possamos ajudar o próximo”, afirmou.

Victor Luis utilizou suas contas em redes sociais para pedir auxílio de qualquer pessoa com informações sobre Anízio Ferreira Telez, de 70 anos. Seu avô desapareceu na última terça-feira pela manhã e, nesta quarta, o lateral afirmou que ele seguia sumido.

Nas redes sociais, o Palmeiras divulgou o caso na tentativa de ajudar a encontrar o avô de Victor Luis. Os rivais São Paulo, Corinthians e Santos se solidarizaram com o episódio e também pediram colaboração.