Turra vê partida razoável do Palmeiras e destaca série invicta

Com Luiz Felipe Scolari suspenso, Paulo Turra comandou o Palmeiras da beirada do campo da Fonte Nova na tarde deste domingo. O auxiliar admitiu que a performance não foi das mais vistosas no empate contra o Bahia, mas procurou destacar a série de 10 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro.

“Sabíamos que seria muito difícil, até pela situação do adversário na tabela. Eles têm bons jogadores e, contra nós, sempre mostraram força, velocidade e transições rápidas. Não entramos no nosso nível, mas logo recuperamos e controlamos o jogo. Foi de razoável para bom”, analisou.

Com um time misto, o Palmeiras foi dominado pelo Bahia no começo da partida e acabou vazado por Gilberto. Na etapa complementar, após as entradas de Dudu e Willian, o time alviverde ganhou corpo e empatou em cabeçada de Felipe Melo após cobrança de escanteio pela direita.

“Os que estão entrando durante o jogo vêm fazendo a diferença, principalmente no segundo tempo. Isso mostra ainda mais o potencial do grupo. Então, estamos contentes. Certamente, não foi um jogo como vínhamos fazendo, mas saímos satisfeitos pela entrega e disposição de todos os jogadores”, disse Turra.

Diante do Bahia, o Palmeiras alcançou a 10ª partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro (sete vitórias e três empates). O time alviverde havia conseguido a mesma série no torneio pela última vez na campanha rumo ao título de 2016, quando ficou 15 jogos invicto.

“Dentro do que temos planejado em todas as competições, são 10 jogos (sem derrotas). Foram 30 pontos em disputa e 24 conquistados. Então, estamos com um saldo bem interessante”, disse Turra, já que o Palmeiras disputa as semifinais da Copa do Brasil e as quartas da Libertadores.