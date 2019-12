Auxiliar de Dunga na Seleção estreará como interino no Palmeiras

O responsável por suceder Mano Menezes provisoriamente no comando do Palmeiras é Andrey Lopes, membro da comissão técnica permanente do clube. Auxiliar de Dunga na Seleção Brasileira, o profissional fará sua estreia na condição de técnico interino do time alviverde.

Com passagens por equipes como Internacional e Grêmio, Andrey Lopes chegou ao Palmeiras em dezembro de 2017 com o aval do gerente de futebol Cícero Souza, com quem trabalhou de 2007 a 2011 no tricolor de Porto Alegre. De 2014 a 2016, ele foi auxiliar de Dunga na Seleção Brasileira.

Em julho de 2018, entre a dispensa de Roger Machado e a contratação de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras ganhou do Paraná por 3 a 0 com um treinador interino no Allianz Parque. O escolhido para a função, no entanto, foi Wesley Carvalho, comandante do time sub-20.

Após trabalhar ao lado de Roger Machado, Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes, aos 46 anos de idade, Andrey Lopes comandará o Palmeiras interinamente de forma inédita. Ele é graduado em Educação Física, pós-graduado em Futebol e possui licença A do curso da CBF.

O confronto entre Palmeiras e Goiás tem começo previsto para as 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, já que o Allianz Parque estará novamente indisponível. Com 68 pontos, três a menos do que o Santos, o time alviverde ocupa o terceiro lugar.

O goleiro Weverton, livre após cumprir suspensão automática contra o Flamengo, volta a ficar à disposição. Por outro lado, o atacante Willian, punido com o terceiro amarelo, é desfalque certo. Enquanto mantém Andrey Lopes como interino, o Palmeiras mira a contratação do argentino Jorge Sampaoli.