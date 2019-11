Autor do ‘Gol do Chapéu’ em 2016, Dudu busca 11º tento em clássicos

Com o Allianz Parque indisponível, o Palmeiras escolheu receber o Corinthians no Pacaembu neste sábado. Contra o arquirrival, o atacante Dudu, herói do último Derby disputado no estádio, tenta marcar seu 11º gol diante dos tradicionais adversários paulistas.

Pela primeira fase do Campeonato Paulista 2016, de cabeça, Dudu anotou o único gol do clássico e festejou de maneira inusitada. O atacante correu para a linha de fundo e pegou o boné de um repórter em alusão ao ‘chapéu’ aplicado pelo Palmeiras nos rivais Corinthians e São Paulo para contratá-lo.

“A torcida sabe o motivo da comemoração”, disse Dudu após o jogo, tentando evitar polêmica. “Isso é normal, morre dentro de campo. É felicidade do gol. Eu tinha visto ele sentado ali, na hora do aquecimento, e veio na minha cabeça tirar o chapéu. Pedi desculpa ao repórter, acho que ele não entendeu nada”, completou.

Pouco antes do pequenino Dudu vazar Cássio em jogada aérea, o goleiro Fernando Prass havia defendido um pênalti cobrado pelo então corintiano Lucca. O triunfo do Palmeiras encerrou um longo tabu de 21 anos sem ganhar do arquirrival no Pacaembu.

Com um total de 10 gols, Dudu é o artilheiro do atual elenco em clássicos. O atacante marcou contra São Paulo (4), Santos (4) e Corinthians (2), performance que tentará melhorar a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, novamente no Pacaembu.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, Dudu acumula 65 gols em 286 partidas. Símbolo da retomada do clube nas últimas temporadas, o atacante participou como protagonista das conquistas da Copa do Brasil 2015 e das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro.