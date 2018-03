Verdão tenta melhor campanha em anos seguidos pela 1ª vez no século

O Palmeiras pode conseguir um feito inédito neste século na partida contra o Ituano, que será realizada no domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, onde o time palestrino não vence desde 2011. O Verdão precisa apenas de um empate para garantir a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista. Se isso se confirmar, essa será a primeira vez que o time terá terminado como o primeiro na classificação geral da primeira fase do estadual em anos consecutivos.

Nos anos 2000, o Alviverde só teve a melhor campanha em duas oportunidades: na última temporada e em 2009, quando o Paulistão tinha 20 times e a equipe do Palestra Itália somou 44 pontos, quatro a mais que o vice-líder São Paulo. Além disso, o time verde e branco já dividiu a liderança em outras duas oportunidades, mas acabou terminando na segunda colocação pelos critérios de desempate (2008 e 2011).

O mais próximo que o Palmeiras chegou de fazer uma dobradinha da melhor campanha na primeira fase foi em 2008 e 2009. Sob comando de Vanderlei Luxemburgo, o elenco palestrino empatou com o Guaratinguetá com 40 pontos na fase de classificação do estadual, no entanto o time do interior levou a melhor no número de vitórias, ficando com a primeira colocação. Inclusive, neste ano (2008), o Verdão conquistou seu último Campeonato Paulista ao superar a Ponte Preta na final por um placar agregado de 6 a 0.

Enquanto a esquadra verde e branca busca esse feito pela primeira vez, todos os outros grandes paulistas já conseguiram terminar a primeira fase do estadual na primeira colocação geral em anos seguidos neste século. O Corinthians fez isso em 2016 e 2016, o Santos em 2006 e 2007 e o São Paulo em 2004 e 2005.