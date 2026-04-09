Atuações do Palmeiras: Ramón Sosa faz gol de empate e salva estreia na Libertadores

O Palmeiras voltou da Colômbia para o Brasil com apenas um ponto na bagagem após a estreia na Copa Libertadores. Ramón Sosa foi destaque no Verdão e saiu do banco de reservas para garantir o empate por 1 a 1 contra o Junior Barranquilla-COL, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).

Sosa começou no banco de reservas, foi acionado no intervalo e disputou os 45 minutos finais do jogo, além dos seis de acréscimo. O paraguaio marcou um gol, foi ativo no ataque e responsável por três faltas sofridas. De acordo com dados do Sofascore, teve 88% de acerto no passe, ganhou cinco de oito duelos e deu dois dribles certos.

Ele entrou na vaga de Mauricio, que fez um jogo bem abaixo na Colômbia. O camisa 18 acabou cometendo um pênalti infantil logo no início do jogo. Teo Gutierrez converteu e deixou o Junior na frente do placar. Ao longo do primeiro tempo, o meia não conseguiu se achar no jogo e foi sacado no intervalo, justamente para a entrada de Sosa.

O goleiro Carlos Miguel evitou que o Palmeiras sofresse mais de um gol. Sem poder fazer muito na cobrança de pênalti, o camisa 1 fez duas boas defesas ao longo da partida. A dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo fez um jogo seguro no geral, mas em algumas oportunidades sofreu com os contra-ataques do adversário.

Mesmo com o Palmeiras tendo dificuldades em completar jogadas com bola no pé, Marlon Freitas comandou o meio de campo e foi responsável pelas melhores tentativas alviverdes na primeira etapa, arriscando de fora da área. Já na reta final, quem levou perigo foi Felipe Anderson, que saiu do banco de reservas. O camisa 7 só faltou caprichar mais.

Nesse cenário, o Palmeiras digere o empate fora de casa e passa a se preparar para o clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira defende a liderança da competição nacional.

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