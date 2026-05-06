Atuações do Palmeiras: Flaco López e Sosa decidem, e Carlos Miguel garante baliza zerada

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal na noite de terça-feira por 2 a 0, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Flaco López e Ramón Sosa foram os responsáveis pelos gols do duelo que aconteceu no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).

Se na frente a dupla resolveu, lá atrás, o responsável pela baliza zerada após dois jogos sendo vazada foi o goleiro Carlos Miguel. O camisa 1 do Verdão fez uma defesa importante no primeiro tempo pouco depois de a equipe abrir o placar, evitando que o time peruano empatasse, e outras duas na etapa final, dando tranquilidade para a equipe paulista no jogo.

Flaco López foi o responsável por abrir o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. O argentino mostrou-se participativo desde o início e aproveitou o cruzamento de Jhon Arias para fazer 1 a 0 em bela finalização. Na etapa final, puxou o contra-ataque para o segundo gol. Ele cruzou na área, Lutiger afastou mal e Sosa ampliou.

O camisa 42 do Verdão ainda teve outras duas finalizações, mas fora do gol. Durante o período em que permaneceu em campo, ganhou cinco de sete duelos possíveis e sofreu três faltas. Allan foi outro que apareceu bem no jogo após descansar na última rodada. Deu amplitude pela direita, com velocidade e drible.

Quem também merece destaque é o lateral esquerdo Arthur. O jovem tem tido cada dia mais confiança e fez boa partida. Bem comportado defensivamente, se arriscou avançando nos contra-ataques e foi perigoso em finalização de fora da área, defendida por Enríquez.

No meio de campo, Marlon Freitas tomou conta. O volante foi o líder em passes decisivos, com um acerto de 95%. Acertou todos os passes longos do jogo, dando o lançamento para Arias para o gol de Flaco López. Teve sete ações defensivas, com três interceptações e dois desarmes.

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