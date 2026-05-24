Atuações do Palmeiras: Allan brilha em vitória sobre o Flamengo, e Paulinho volta a marcar

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na noite do último sábado e quebrou um jejum de quase 11 anos no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Allan foi peça importante do Verdão e se destacou no jogo pelo desempenho, que lhe rendeu um gol e uma assistência no duelo da 17ª rodada do Brasileirão.

A Cria da Academia foi quem mais aproveitou a expulsão no Flamengo. Assim que o Verdão ficou com um a mais, Allan apareceu bem para o jogo. Recebeu um passe redondo de Marlon Freitas e saiu bem em contra-ataque para dar a assistência para Flaco López abrir o placar. No segundo tempo, deu dor de cabeça para a defesa rival, com dribles e jogadas em velocidade. Ainda deixou o dele aos 11.

De acordo com dados do Sofascore, o meia ainda teve um aproveitamento de 86% no passe, além de três desarmes e três dribles certos de sete possíveis.

Além dele, Flaco López também foi decisivo. Artilheiro do Palmeiras no ano, o argentino fez uma boa partida e terminou como líder de finalizações, com dois chutes a gol. No primeiro, balançou as redes, enquanto no outro, obrigou Rossi a fazer a defesa no meio do gol.

Paulinho foi o responsável pelo último gol. O camisa 10 entrou na reta final do segundo tempo e aproveitou o passe de Jefté para fechar o placar do jogo. Entrou bem, mais uma vez.

Solidez defensiva é trunfo

Se , or um lado o ataque foi efetivo, a linha defensiva do Palmeiras também merece destaque. Embora Carlos Miguel tenha aparecido em lances importantes para evitar o gol do Flamengo, tanto antes quanto depois da expulsão, o setor defensivo cumpriu em seu papel. Murilo fez partida segura ao lado de Gustavo Gómez.

Ambos fizeram interceptações importantes e, além disso, o camisa 26 foi responsável pela expulsão de Carrascal em dividida com o colombiano.

As laterais, por sua vez, tiveram momentos de altos e baixos. Giay começou sofrendo, mas depois conseguiu se firmar no jogo. Já Arthur teve mais trabalho com Paquetá, mas se saiu bem, sem comprometer.

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