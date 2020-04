Atlético Nacional anuncia vitória sobre Palmeiras na Fifa por Borja

O Atlético Nacional-COL anunciou nesta quarta-feira, em seu site oficial, que venceu a disputa com o Palmeiras na Fifa pelo pagamento de uma parte do valor utilizado na contratação de Miguel Borja. No final do ano passado, o presidente do clube colombiano, Juan David Perez, reclamou que o Verdão não havia pago US$ 3 milhões (R$ 12,5 milhões na época) da compra do atacante e acionou a entidade para resolver a situação.

Segundo o comunicado, o Palmeiras será obrigado pagar a quantia de US$ 3 milhões mais juros. Caso não pague em até 45 dias, o clube alviverde será impedido de registrar jogadores para torneios nacionais ou internacionais em que participa.

“Valorizamos a decisão que a FIFA acaba de emitir. Essa é uma quantia importante cujo pagamento esperávamos desde agosto do ano passado e cuja inadimplência gerou perdas significativas em 2019, que tivemos que cobrir via dívida com o setor financeiro. Continuaremos a trabalhar com comprometimento para superar a difícil situação financeira que estamos enfrentando atualmente, devido ao alto nível de despesas que comparamos à baixa renda que recebemos, como resultado da paralisação do futebol em todo o mundo pela Covid-19”, disse o presidente do Atlético Nacional na nota.