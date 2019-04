Atacante evolui, volta aos treinos e deve reforçar o Palmeiras

O Palmeiras tem algumas prioridades para seu período livre para treinos antes do próximo jogo da equipe, válido pela Copa Libertadores da América. Além de colocar Ricardo Goulart no máximo de suas condições físicas e técnicas, Carlos Eduardo é outro jogador que receberá atenção especial e já mostrou evolução.

O atacante sofreu uma grave entorse no tornozelo direito durante partida contra a Ponte Preta, no dia 20 de março. A lesão ocorreu em um de seus melhores momentos. No duelo anterior, foi dele o golaço que garantiu a vitória palestrina no clássico contra o São Paulo, ainda pela fase de grupos.

O jogador já está treinando com os companheiros e a avaliação do Núcleo de Saúde e Performance é positiva sobre sua recuperação. A expectativa é que ele esteja à disposição para o jogo do dia 25, contra o Melgar, no Peru, pela Copa Libertadores.

No país vizinho, o Verdão precisa de apenas um empate para se garantir nas oitavas de final do torneio sul-americano. Neste final de semana, todo o elenco palestrino está de folga, concedida pela comissão técnica. Os trabalhos recomeçarão na próxima segunda-feira.

Antes da disputa da Copa América, que interromperá as competições de clubes de 14 de junho a 7 de julho, o Palmeiras terá mais 13 jogos. Destes, dois serão pela fase de grupos da Libertadores, dois das oitavas de final da Copa do Brasil (sem adversário e data definidos) e nove pelas rodadas iniciais do Brasileirão.