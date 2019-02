Atacante Dudu pede paciência à torcida palmeirense com reforços

O atacante Dudu, símbolo da retomada do Palmeiras desde 2015, tem moral alto com a exigente torcida alviverde. Animado pelo primeiro gol na temporada, marcado contra o Bragantino, o camisa 7 pede que os palestrinos tenham calma com os reforços, principalmente os que estavam no exterior.

Do futebol brasileiro, vieram o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e o centroavante Arthur Cabral (Ceará). Já os atacantes Carlos Eduardo (Pyramids), Felipe Pires (Hoffenheim) e Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) estavam no exterior.

“A torcida está sempre me apoiando e espero que possa fazer isso com os jogadores novos também. Ter um pouco mais de paciência, porque eles precisam se readaptar ao futebol brasileiro. Espero que, com algumas partidas, possam chegar ao nível que todos sabem”, afirmou Dudu.

Dos seis reforços contratados pelo Palmeiras, apenas Zé Rafael, Felipe Pires e Carlos Eduardo estrearam – o último já conheceu a exigência da torcida palmeirense no Allianz Parque. Ricardo Goulart ocupou a última vaga na lista de inscritos no Campeonato Paulista, enquanto Matheus Fernandes e Arthur Cabral ficaram fora.

Protagonista na campanha rumo ao título brasileiro de 2018, Dudu encerrou a última temporada com 14 gols em 66 partidas e distribuiu 19 assistências. Questionado sobre eventuais metas para 2019, o atacante não citou números, mas manifestou o desejo de evoluir.

“Procuro fazer sempre o máximo tanto em assistências quanto em gols. Espero que esse ano seja melhor do que o passado para que possamos deslanchar ainda mais”, disse Dudu. “Fizemos um grande 2018, mas já passou”, acrescentou o camisa 7.