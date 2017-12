Assunção aponta falta de treino como razão para jejum palmeirense

O último gol de falta marcado pelo Palmeiras data de fevereiro de 2015. Para o ex-meio-campista Marcos Assunção, especialista no quesito com passagem marcante pelo clube alviverde, o longo jejum vivido pela agremiação nas bolas paradas tem uma explicação simples.

“Acho que os jogadores já não treinam tanto quanto antes. Na vida, para alcançar a perfeição, precisa treinar. Se você treina, acerta. No meu caso, quando tinha jogo domingo, eu treinava 60 a 80 faltas na sexta e 40 a 60 no sábado. Não adianta treinar só 10”, afirmou Marcos Assunção.

Honrando a tradição de nomes como Alex, Arce e Roberto Carlos, Assunção marcou alguns gols de falta pelo Palmeiras. Na época, a bola parada nos pés do antigo meio-campista era um dos trunfos do limitado time alviverde, campeão da Copa do Brasil e rebaixado à Série B em 2012.

“Eu e os grandes batedores de falta, que treinávamos muito, se tivéssemos três faltas, guardávamos duas. Precisa ter vontade de treinar para ser um grande batedor. Sem isso, não adianta nada. Tudo é treino. A gente falava que, para ser um jogador completo, só faltava o Neymar bater falta. Hoje, ele bate”, analisou.

O meia Robinho, autor de um gol contra o Capivariano em 28 de fevereiro de 2015, foi o último a marcar de falta pelo Palmeiras, no Campeonato Paulista. Em 2018, o time alviverde tentará quebrar o incômodo jejum sob o comando do técnico Roger Machado, elogiado por Marcos Assunção.

“É um cara bom, com uma filosofia de trabalho muito boa. Eu acho que vai dar certo e torço muito, porque tenho um carinho especial pelo Palmeiras. Meu filho é palmeirense”, contou Assunção. “É o time mais rico do Brasil, com as contratações mais caras. Então, entra com a obrigação de ganhar em todo torneio”, completou.

De férias, o elenco palmeirense se apresenta ao técnico Roger Machado na Academia de Futebol no próximo dia 3 de janeiro. A estreia da equipe alviverde no Campeonato Paulista está marcada para 18 de janeiro, contra o Santo André, na condição de mandante.