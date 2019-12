Homenageado por organizada, Prass agradece admiração de palmeirenses

Com o intuito de encerrar o ciclo de um dos maiores ídolos do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde preparou uma homenagem a Fernando Prass. O evento, realizado na quadra da organizada, conta com a presença do goleiro, que agradeceu pelo carinho em sua última entrevista na Academia de Futebol.

“Embora a gente seja profissional, remunerado para isso, esse carinho da torcida é absurdo. Porque com dinheiro você compra quase tudo, mas esse respeito, admiração, não. Estou indo lá porque eles foram responsáveis pela homenagem que eu recebi. Aquele mosaico na abertura do jogo da Copa do Brasil. Foi a quantidade de demonstrações de carinho me surpreenderam”, destacou.

Em seguida, Prass comentou a respeito da idolatria por parte da torcida palmeirense.

“A pessoa não vira ídolo de uma hora para outra, ou só por ter título, ou por tempo de clube. O ídolo é admirado por uma série de situações”, completou.

Segundo a postagem feita no Instagram, sua saída não foi da maneira como ele planejou. Independente disso, o goleiro lembrou que tem uma conexão especial com o Verdão.

“É diferente, foram sete anos, mas aos poucos vou me acostumar. Minha sala está tomada, praticamente 80% dela é do Palmeiras. Essa ligação vai ficar e não quero esquecer, quero levar na lembrança”, encerrou.

