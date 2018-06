Artilheiro e pé-quente: quando Willian marca, o Palmeiras não perde

Willian foi o cara do Palmeiras nas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Vivendo grande fase, o atacante marcou dois gols e foi fundamental na virada do Verdão para cima do São Paulo. Depois, contra o Grêmio, quando foi capitão do time pela primeira vez, voltou a ser o principal homem em campo com mais duas bolas na rede. Com apenas um tento do Bigode, porém, a vitória já estava praticamente garantida.

Nas dez partidas em que o atacante balançou as redes, o Verdão não foi derrotado em nenhuma. Foram nove vitórias (quatro no Paulistão, outras quatro no Brasileirão e uma na Libertadores) e um empate (contra o América-MG, pela Copa do Brasil. Aquele gol, inclusive, classificou a equipe para as quartas de final da Copa do Brasil).

“É sempre bom fazer gols e poder ajudar o time a sair com a vitória. Fico feliz de saber que estou conseguindo contribuir e, ainda mais contente, por ver o Palmeiras jogando bem. Temos mais dois jogos difíceis até a parada da Copa e vamos trabalhar bastante para sairmos com mais seis pontos e permanecer na parte de cima da tabela”, declarou.

Nas últimas cinco partidas, o camisa 29 balançou as redes seis vezes. Só passou em branco na derrota para o Cruzeiro, no Mineirão. Ele já o artilheiro do Brasileiro com seis gols, empatado com o ex-companheiro Róger Guedes, do Atlético-MG. Além disso, o camisa 29 já chegou a 12 tentos no ano, três atrás de Miguel Borja, que está com a seleção colombiana para a disputa da Copa do Mundo.

Antes da parada para o Mundial, o Palmeiras visita o Ceará, no domingo, às 16h (de Brasília), no Castelão, e recebe o líder Flamengo, na quarta-feira (13). O Verdão é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 17 pontos, seis a menos que o time rubro-negro.