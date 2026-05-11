Arthur inicia transição, e Palmeiras inicia preparação para jogo contra Jacuipense

Nesta segunda-feira, o Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Jacuipense, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A principal novidade foi o lateral esquerdo Arthur, que iniciou a transição física na Academia de Futebol.

Desfalque no empate com o Remo, devido a um edema na coxa direita, o defensor ainda será avaliado para saber se terá condições de jogo nesta quarta-feira. Outro atleta que apresentou evolução física foi Joaquín Piquerez, que deu sequência ao tratamento com a fisioterapia. Apesar disso, é improvável que o uruguaio esteja à disposição para a partida.

Como foi o treino?

Os jogadores que atuaram como titulares contra o Remo permaneceram na parte interna da Academia de Futebol, realizando atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. Depois, o restante do elenco foi ao gramado para trabalhos técnicos em campo reduzido, sob orientação de Abel Ferreira.

Apesar de não ter iniciado a partida contra o Remo, o atacante Paulinho não participou integralmente das atividades. Em recuperação de lesão, o jogador realizou controle de carga na parte interna do centro de excelência.

O Palmeiras volta a treinar na manhã desta terça-feira e, na sequência, embarca para Londrina.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

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