Arouca se despede após fim de contrato: “O Palmeiras é gigante”

Nesta sexta-feira, o volante Arouca usou as redes sociais para se despedir do Palmeiras. Com o contrato vencido no último dia 31 após quatro anos de vínculo, o jogador postou um agradecimento à torcida palmeirense e ao clube.

“Foram quatro anos de aprendizado, vitórias, alguma dor, mas também muitas felicidades. Quando cheguei ao Palmeiras, tudo ainda era um projeto. Lembro da ansiedade da torcida – e também da nossa – por títulos e para que pudéssemos elevar o patamar de um clube que vinha de anos difíceis. Batemos na trave no Paulista daquela temporada (2015), mas a confiança foi crescendo, as vitórias chegaram e conquistamos a Copa do Brasil”, escreveu.

“Queria deixar meu agradecimento a todos que fizeram parte da minha trajetória por aqui: diretoria, comissões técnicas, jogadores, demais funcionários e a torcida. O Zé Roberto sempre teve razão: o Palmeiras é gigante e serei eternamente grato por viver e fazer parte dessa história. Vou guardar esse clube pra sempre numa prateleira especial da minha carreira e da minha vida”, finalizou.

Arouca fez parte do grupo palmeirense nas conquistas da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016. Ao todo, o meio-campista fez 62 jogos, com 34 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.