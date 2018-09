Árbitro relata reclamação “acintosa” de palmeirense Mattos na súmula

A arbitragem de Dewson Fernando Freitas da Silva no confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, disputado na manhã deste domingo, causou polêmica no Pacaembu. Na súmula da partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o juiz relatou uma reclamação do diretor de futebol Alexandre Mattos.

Com o Palmeiras em vantagem após o gol de Lucas Lima, Dewson viu toque de Gustavo Gomez e marcou pênalti para o Cruzeiro, mas o zagueiro paraguaio estava claramente fora da área. No intervalo, Mattos foi até o gramado para reclamar com o árbitro.

Na súmula, Dewson descreveu a abordagem do diretor de futebol do Palmeiras. “De forma acintosa, proferiu as seguintes palavras: ‘vocês vão ver as imagens, não pode acontecer um erro desses’. Em ato contínuo, o mesmo foi contido pelo policiamento e fiscais do jogo para que voltasse ao vestiário da sua equipe”, diz o documento.

Na mesma súmula, ao justificar o cartão amarelo mostrado ao zagueiro Gustavo Gomez, Dewson Fernando Freitas da Silva, integrante do quadro da Fifa, afirma que o paraguaio “interceptou a bola com a mão dentro de sua área penal, impedindo um ataque promissor”.

Insatisfeito com a atuação do juiz, o presidente Maurício Galiotte resolveu se pronunciar nos vestiários do Pacaembu. O dirigente avisou que planeja visitar a CBF nesta segunda-feira, classificou o erro de Dewson como “gravíssimo” e pediu competência na arbitragem.