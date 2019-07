Árbitro de Palmeiras x Inter apitou o mesmo jogo em 2015 e acumula polêmicas com o Verdão

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida do Palmeiras contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A notícia desagradou grande parte dos palmeirenses pelo histórico recente em jogos do Verdão.

Curiosamente, Wilton Pereira Sampaio comandou em 2015 a partida entre Palmeiras e Internacional, também pelas quartas de final da Copa do Brasil, que terminou com título palestrino.

Na ocasião, quando o placar ainda estava 2 a 0 para os donos da casa, o árbitro deixou de marcar uma falta para o Alviverde no início da jogada que terminou com o primeiro gol colorado. Já no segundo tento, o de empate, Lisandro López estava impedido quando completou cruzamento para as redes.

No ano passado, Wilton Pereira Sampaio apitou outros três jogos do Palmeiras. O Verdão reclamou da não marcação de um pênalti de Victor em Deyverson em partida contra o Atlético-MG, de um gol erroneamente anulado de Edu Dracena contra o Vasco e a não expulsão de Sidão, ao impedir um gol de Deyverson com uma defesa fora da área, em clássico contra o São Paulo, no Morumbi.