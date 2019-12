Apresentado, Luxemburgo projeta novas conquistas pelo Palmeiras

O técnico Vanderlei Luxemburgo foi apresentado no Palmeiras na tarde desta sexta-feira. Em entrevista coletiva concedida na Academia de Futebol, o treinador comentou sobre seu passado vitorioso no Verdão e projetou a conquista de títulos em 2020.

Quem esteve ao lado do treinador na apresentação foi o presidente Maurício Galiotte, que destacou a importância de Luxa na história do clube: “Quando pensamos em Luxemburgo, todo o palmeirense lembra de 93, 94, 2008, aquelas grandes equipes, as conquistas, a metodologia de trabalho alinhado com o nosso DNA. Vanderlei, nós desejamos, em nome de toda a torcida do Palmeiras, boa sorte, que a gente consiga nossos objetivos, que são as conquistas, e que você seja, mais uma vez, muito feliz conosco.”

Antes das perguntas dos jornalistas, Luxemburgo pediu a palavra e falou sobre as ambições para a sua quinta passagem no Palmeiras: “É muito bom estar de volta ao Palmeiras, onde tive conquistas importantes. Essas conquistas foram importantes, mas mais ainda é o que vem pela frente. Vamos começar os trabalhos dia 6 em busca de novas conquistas. Um prazer muito grande estar de volta aqui”.

A última vez que Luxemburgo esteve no comando do Palmeiras foi em 2009. Após 10 anos, o treinador destaca a evolução na estrutura do clube: “Um Palmeiras diferente, com uma estrutura fantástica, que poucos clubes do Brasil e Europa possuem. É um momento nobre. Com tanto tempo estando no futebol, fui vivendo diferentes etapas. Eu não estou afastado do momento da modernidade, estou dentro, trabalhando no Palmeiras, com uma das melhores estruturas”.

Além da estrutura, o novo treinador do Verdão comentou sobre o potencial do elenco. Para ele, as almejadas conquistas passam por um plantel bem montado: “É bom ter um elenco forte. Só um é campeão Brasileiro, são vinte clubes. O Palmeiras ganhou dois em cinco anos. Um elenco forte possibilita isso. Elenco ganha competição, time ganha jogo. A gente sabe da importância de um elenco forte e versátil. Se você tem um jogador que joga duas posições, no mínimo, você aumenta o número de jogadores”.

Com Luxemburgo, o Palmeiras tenta voltar ao caminho das conquistas, após passar 2019 em branco. Ao longo de suas outras quatro passagens pelo clube, o treinador conquistou quatro Campeonatos Paulistas, uma Rio-São Paulo e dois Campeonatos Brasileiros.

