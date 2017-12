Palmeiras tenta confirmar segundo lugar contra Atlético-PR na Baixada

No encerramento do Campeonato Brasileiro 2017, Palmeiras e Atlético-PR se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), na Arena da Baixada. Já classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Verdão busca concretizar a segunda colocação no torneio, enquanto o Furacão ainda tem chances remotas de conquistar uma vaga na competição sul-americana.

O Palmeiras soma 63 pontos, um a mais que Grêmio e Santos, equipes que ainda podem tomar a vice-liderança alviverde. Na posição atual, o Palmeiras levaria R$ 11,3 milhões como premiação da CBF, valor que diminuiria para R$ 7,7 milhões caso a equipe perca uma posição, e R$5,6 milhões caso perca duas. Para o duelo, Alberto Valentim não irá poupar seus titulares e deverá mandar força máxima ao Paraná.

No entanto, o interino não poderá contar com Edu Dracena e Felipe Melo, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além da dupla, Borja, que passou por cirurgia na região inguinal, também será desfalque. Assim, Luan, Thiago Santos ganham oportunidade, enquanto Willian e Deyverson disputam a vaga no ataque.

“Ainda não estamos pensando em férias. Já tem viagem marcada (risos). Mas estou pensando no nosso jogo de domingo ainda. É importante para a gente, podemos terminar na segunda colocação. Temos que estar bem focados”, disse o capitão Dudu. A chance de chegar à Liberadores é mínima e ainda depende de uma conquista do Flamengo na Sul-americana para ter possibilidade de se concretizar. Antes, porém, o Furacão ainda precisa fazer sua parte e somar os três pontos, aguardando depois uma combinação de resultados difícil para alcançar seu objetivo. Assim, chegar à Copa Sul-americana parece agora um lugar mais tangível para o clube.

O técnico Fabiano Soares mais uma vez terá que mexer no time. O zagueiro Paulo André, os meias Lucho González e Guilherme e o meia-atacante Nikão já estão fora da partida. Já o zagueiro Wanderson, um dos possíveis substitutos, será reavaliado pelo departamento médico e é duvida. Se ficar de fora, Cleberson fica com a vaga na defesa. O restante do time não foi confirmado, mas Rosseto e Sidcley saem na frente para entrar no time.

No primeiro turno, em meio aos altos e baixos de seus momentos irregulares, o Rubro-Negro venceu em São Paulo, com gol marcado por Thiago Heleno, que conhece bem o adversário. O zagueiro espera, quem sabe, reeditar a boa apresentação. “Lá em São Paulo, fizemos uma boa partida e conseguimos a vitória. Consegui fazer o gol e espero poder ajudar novamente neste domingo. Se não fizer gol, tenho que defender bem e ajudar a minha equipe, sempre procurando a vitória”, concluiu.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR X PALMEIRAS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 03 de dezembro de 2017, domingo

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO)

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson (Cleberson), Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Rossetto e Gedoz (Matheus Anjos); Sidcley (Pablo), Lucas Fernandes e Coutinho

Técnico: Fabiano Soares

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Yerry Mina, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Keno e Willian (Deyverson)

Técnico: Alberto Valentim