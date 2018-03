Após vitória por 3 a 0 fora, Felipe Melo fala em manter seriedade

O Palmeiras não precisou de muito esforço para ganhar do Novorizontino por 3 a 0 durante a tarde deste sábado, no Estágio Jorge Ismael de Biasi. A despeito da vantagem significativa nas quartas de final do Campeonato Paulista, o volante Felipe Melo mediu as palavras para falar sobre a provável vaga na semi.

“Classificado, é óbvio que não. Seria leviano e faltaria respeito se falasse isso. Acho que é uma vantagem boa. No ano passado, viemos aqui e também construímos uma boa vantagem. Hoje, até maior”, afirmou Melo à TV Globo, já que em 2017 o Palmeiras ganhou por 3 a 1 em Novo Horizonte.

O jogo decisivo está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com a vantagem confortável alcançada na condição de visitante, o Palmeiras passa de fase mesmo com uma derrota por dois gols de diferença em São Paulo.

“Temos que manter a disciplina, a humildade e continuar trabalhando com muita seriedade. O respeito com eles é nosso trabalho de seriedade. Temos que entrar em campo com seriedade no próximo jogo, sabendo que temos uma boa vantagem, mas que não acabou”, alertou Felipe Melo.

Apesar do triunfo por 3 a 0, o Palmeiras foi ameaçado em alguns momentos e Jailson teve trabalho. Especialmente durante o segundo tempo, o time alviverde errou passes no campo de ataque e o técnico Roger Machado deu sinais de insatisfação no banco de reservas.

“Não creio que ele tenha estado dessa maneira pelo desempenho da equipe”, minimizou Melo. “O Roger é um cara que cobra. Quando faz um, quer que faça dois. Quando faz dois, quer quatro. É normal. Um treinador com mentalidade vencedora tem que ser assim. Ele transmite a nós essa vontade de vencer e de fazer sempre mais”, disse.

Convocado para defender a seleção colombiana em dois amistosos, o centroavante Miguel Borja é desfalque certo para o confronto decisivo com o Novorizontino. Assim, Roger Machado pode deslocar Willian para o comando de ataque e promover a entrada de Keno pelo lado direito.