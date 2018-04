Após vitória do Palmeiras, Marcos provoca Corinthians nas redes

Logo após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 1 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, a página “Palmeiras Mil Grau” do Facebook postou um vídeo em que Marcos, ex-goleiro e um dos maiores ídolos da história do Verdão, comemora a vitória e provoca o rival.

“Aí, pessoal, acende o sinalizador aí para ver se o juiz dá mais cinco minutos!”, diz Marcos, em tom jocoso.

Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 08 de abril, às 16h, no Allianz Parque. Após a vitória em Itaquera, o Alviverde joga pelo empate, enquanto o Timão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ser campeão. Caso o Alvinegro vença por um gol de diferença, independente do resultado, o título será decidido nos pênaltis.