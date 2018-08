Após treino com Deyverson, Antônio Carlos aprova uso de centroavante

O atacante Deyverson, utilizado como titular no treinamento desta terça-feira, pode ser a principal novidade do Palmeiras no confronto com o Bahia. Após integrar o time principal ao lado do centroavante na Academia de Futebol, o zagueiro Antônio Carlos aprovou a escalação de um atleta da posição.

“Vamos ver o que o Felipão vai falar. Ele gosta de jogar assim e eu, particularmente, também gosto de ter um centroavante lá na frente. Espero que o trabalho que estão implantando dê certo”, afirmou Antônio Carlos após a atividade dirigida pelo auxiliar Paulo Turra.

Com 1,88m de altura, porte que agrada Felipão, Deyverson formou a linha ofensiva na ao lado de Dudu e Willian. Contestado pela torcida, o centroavante que acumula apenas um gol em 17 partidas nesta temporada ganhou um afago do companheiro Antônio Carlos.

“Primeiramente, temos que exaltar os últimos jogos do Deyverson. Ele vem nos ajudando bastante. Não vi perder uma bola, ganhou todas de cabeça. Brigou e lutou bastante. Nos momentos de aperto, é bom ter um centroavante. É um cara que segura a bola e chama a falta, dá fôlego lá atrás. Pode encaixar bem”, afirmou.

O centroavante Miguel Borja, artilheiro do Palmeiras em 2018 com 15 gols, está em fase final de recuperação após artroscopia no joelho direito. Nesta terça-feira, o colombiano treinou entre os reservas e, em seguida, fez trabalho específico de finalização.

Turra armou a linha na Academia de Futebol com Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. Weverton deve seguir como titular no gol. O jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, está marcado para as 19h15 (de Brasília) de quinta, na Fonte Nova.