Após sexta derrota no ano, Moisés vê justiça em críticas ao Palmeiras

O Palmeiras de Roger Machado perdeu apenas seis partidas em 34 no ano, mesmo assim, as duras críticas que a equipe tem recebido são justas. A opinião é do meio-campista Moisés, que assume a culpa do grupo pelo momento difícil do Alviverde.

“Temos que ter tranquilidade, entender que as críticas neste momento são justas. Nós somos os culpados disso. Do mesmo jeito que os elogios chegam quando conseguimos as vitórias, temos que saber conviver com as críticas. Temos que ter também uma autoavaliação do que está certo e o que está errado e trabalhar muito para a gente sair dessa situação”, afirmou o camisa 10.

O Palmeiras vem de três partidas sem vitórias. Apesar de ter avançado às quartas de final da Copa do Brasil, a classificação veio com empate contra o América-MG, no Allianz Parque. Depois, derrotas diante de Sport, também na Arena, e Cruzeiro, no Mineirão.

A equipe agora tenta corrigir os problemas para a partida deste sábado, contra o São Paulo, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. “Tem aspectos individuais e coletivos que precisamos melhorar. Não devemos e nem precisamos expor qual ou quem é porque somos um conjunto e todos precisamos melhorar. Vamos acertar, conversar e trabalhar para dar a volta por cima”.

O Palmeiras volta a treinar na tarde desta sexta-feira, em atividade fechada para a imprensa na Academia de Futebol. Para o Choque-Rei, o time terá as voltas de Diogo Barbosa, que cumpriu suspensão, e Felipe Melo, recuperado de uma inflamação no joelho. Por outro lado, Marcos Rocha recebeu o terceiro amarelo e terá de ficar fora. Mayke e Jean brigam pela vaga.

