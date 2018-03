Após primeiros gols, Scarpa faz autoavaliação: “Acima de 7”

Gustavo Scarpa fez seus primeiros gols pelo Palmeiras na vitória deste domingo, sobre o Ituano, no estádio Novelli Júnior. Foi a melhor atuação do camisa 14 desde que chegou ao Verdão, mas o meia ainda mostrou humildade ao comentar os feitos desta tarde.

“(Minha atuação foi) acima de 7, com certeza (risos). Perdi uma chance no final, mas fiz uma boa partida, com bons chutes fora da área, fui feliz em duas oportunidades. Fico feliz pela vitória, por terminar também em primeiro lugar no geral”, disse o meia.

O camisa 14 chegou ao Palmeiras com status de titular, mas demorou a começar a receber oportunidades por conta do tempo parado durante as férias. No início do ano, Scarpa não fez a pré-temporada com o Fluminense, sua ex-equipe, e mesmo realizando exercícios físicos com um preparador, chegou ao Palestra defasado em relação aos companheiros.

“Eu tive um momento delicado nesse final de ano, fui massacrado de muitas maneiras. Mas estou muito feliz porque Deus me abençoou com pessoas muito boas perto de mim. Eu sei dos meus motivos, da minha razão. Estou muito feliz, vou continuar de cabeça erguida lutando pelos meus sonhos. Devagar, conquistando meu espaço, sem passar por cima de ninguém”.

Esta foi a oitava partida de Gustavo Scarpa desde que chegou ao Palmeiras. Ele já havia entrado no decorrer dos duelos contra Santos, Mirassol, Linense, Corinthians, São Paulo e Junior Barranquilla. Como titular, foi a segunda oportunidade – antes havia começado entre os 11 contra o São Caetano.

Datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista serão definidos na terça-feira pela Federação Paulista de Futebol. Palmeiras enfrenta o Novorizontino e decide no Palestra Itália.

