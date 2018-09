Após primeiro mata-mata com VAR, Palmeiras desaprova tecnologia

Após o primeiro mata-mata do Palmeiras com a arbitragem tendo o auxílio do VAR, a avaliação foi negativa. Apesar da tecnologia, o Verdão se viu prejudicado na luta com a Raposa por uma vaga na final da Copa do Brasil

“Eu acho que esse VAR vai ser uma confusão do inferno, mas vamos ter de nos adaptar, os árbitros, os jogadores. É assim. Não deu, ok. Continua a jogada e terminou, pronto”, afirmou o técnico Felipão.

No minuto final da primeira partida contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, Antônio Carlos balançou as redes, mas o árbitro anulou o gol e marcou falta de Edu Dracena em disputa com Fábio pelo alto. Os palestrinos pediram que o juiz consultasse o VAR, mas como Wagner Reway anotou falta antes de o palmeirense concluir a gol, a tecnologia já não podia ajudá-lo.

“Não temos que chorar o leite derramado. Parabéns ao nosso rival, que passou. Mas creio que foi determinante. Tiraram um gol nosso que, no mínimo, levaria a decisão para os pênaltis”, disse o volante Felipe Melo.

Fora da Copa do Brasil, o Palmeiras está vivo na briga pelos títulos da Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. No torneio continental, o Verdão encara o Colo-Colo pelas quartas de finais no Allianz Parque, após ter vencido em Santiago por 2 a 0. Já na competição de pontos corridos, o Alviverde está apenas um ponto atrás do líder São Paulo.

“Mas pensamos em coisas grandes. Saímos muito tristes e chateados, temos de sair com raiva dessa situação porque o Palmeiras tem de estar em finais. Mas é óbvio que foi determinante o que aconteceu no primeiro jogo”, complementou o camisa 30.