Após estreia no ano, Jean briga com Lucas Lima por titularidade

Diante do Grêmio, na última quarta-feira, Jean fez sua estreia na temporada após entrar na vaga Moisés, no segundo tempo. Já para o jogo contra o Ceará, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Castelão, o volante tem a chance de fazer sua primeira partida como titular na temporada, mas para isso, precisará vencer a concorrência de Lucas Lima.

Roger Machado não terá Felipe Melo e Bruno Henrique, suspensos contra o Ceará. Assim, Thiago Santos e Jean são as principais opções do treinador para formar a dupla de volantes. O fato de o polivalente jogador não ter condições de atuar 90 minutos, porém, preocupa a comissão técnica, apesar do discurso do atleta.

“Estou bem, já vinha treinando bem e pude entrar em um jogo difícil como foi contra o Grêmio. Fisicamente também estou muito bem. Se tiver uma oportunidade domingo é ter a cabeça boa para começar jogando novamente

Mesmo não sendo da mesma posição, Lucas Lima briga com Jean pela titularidade. Se a condição física impedir o camisa 18 de começar jogando, Moisés deve ser recuado no meio-campo, algo que o camisa 10 já declarou ser sua preferência, e Lucas ganharia a função de armação da equipe.

Independentemente de quem atuar, porém, o Verdão já mostrou a força de seu elenco. O Verdão quebrou em cinco dias a invencibilidade de São Paulo (11 jogos sem perder) e Grêmio (com uma série de dez) e, mesmo com as baixas, pensa em vencer o Ceará fora de casa.

“No Palmeiras sempre queremos vencer, mas dependendo da situação da partida, dependendo de como vai caminhar a partida, não perder também é um resultado interessante. Mas sendo Palmeiras, sempre entramos em campo buscando a vitória”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com