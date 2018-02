Após dois dias de folga, Palmeiras treina no Carnaval “sem dar migué”

Carnaval, apuração das escolas de samba vencedoras do desfile na capital paulista, feriado para muitos trabalhadores… Mas isso não quer dizer que o treino do Palmeiras foi em ritmo lento nesta terça-feira. Após dois dias de folga concedidas pelo técnico Roger Machado, os jogadores voltaram aos trabalhos.

“Pô, assim vocês me quebram (sobram jogadores darem ‘migué’ no treino). Hoje em dia não dá mais não, a não ser que você diga: ‘Quebrou’. Aí arranca o GPS e entrega (risos). Hoje em dia é tudo monitorado, não tem como você chegar dizer que o treino será mais leve… Estamos vindo de folga, carnaval, então é sempre bom treinar, suar porque os jogos estão aí. Hoje em dia é difícil dar migué (risos)”, brincou Michel Bastos.

O treino do Palmeiras nesta terça-feira, na Academia de Futebol, começou com os jogadores separados por setores no gramado. Todos os atletas de linha, à exceção dos zagueiros, realizaram um trabalho já característico de movimentação e construção de jogadas até o gol. Já os defensores, em outro extremo do gramado, trabalharam rebatidas tanto pelo alto como por baixo. Em seguida, o elenco foi dividido em dois times, que tinham dois gols para defender e dois para atacar.

“Até que foi mais tranquilo, normalmente a carga é até maior. Hoje em dia, somos monitorados por GPS. No meio do treino, a gente vê o treinador perguntando a quilometragem, já estava alta. Os jogadores se doam bastante. A gente seguiu, mas a carga é normalmente maior. Como viemos de uma folga de dois dias, é bom treinar, mas sempre monitorando o desgaste, porque tem jogo na quinta”, afirmou Michel Bastos.

Com 18 pontos e 100% de aproveitamento depois de seis rodadas, o Verdão lidera o grupo C e a classificação geral do Paulista. O confronto com o Linense, quinta-feira, será às 21h (de Brasília), no Palestra Itália.